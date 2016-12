17 dicembre 2014 "Winter", il mondo alla rovescia nel nuovo fumetto di Luca Tiraboschi La storia si svolge a Wolf Village, una città-stato popolata da lupi dove c'è spazio pure per un esemplare imperfetto, in grado di trasformarsi in uomo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:37 - "Winter" è il nuovo fumetto di Luca Tiraboschi con i disegni di Massimo Noè. Il titolo uscirà sotto forma di miniserie composta da 6 volumi pubblicata in Italia da UFO – Un Fumetto Originale. Teatro della storia è Wolf Village, una città-stato popolata da lupi e governata da un’élite di dieci lupi superior.

Il Wolf Village è un luogo dove la vita è fondata su un rapporto padrone-schiavo, tanto che "al guinzaglio" ci sono gli umani. In questa società apparentemente dura ed efficiente però c’è il “baco”, un lupo imperfetto, un lupo in grado di trasformarsi in uomo. Per i dieci lupi al governo della città, di cui anche il “baco” fa parte, questa è una fastidiosa anomalia, tanto fastidiosa da dover essere eliminata.



Luca Tiraboschi sarà ospite del direttore Paolo Liguori nella puntata di "Fatti e Misfatti" in onda su Tgcom24 il 26 dicembre alle ore 19.30.



Guarda il comictrailer per scoprire "Winter", volume 1.