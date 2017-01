"Leonardo e le dodici pietre del paradiso", la verità nascosta nel Cenacolo Vinciano

Avete mai notato nel celebre dipinto dell'Ultima Cena di Leonardo le pietre preziose sulle vesti di Gesù e degli Apostoli? Perché "il genio dell'arte" le dipinse, e qual'era il messaggio che voleva comunicare? Per la prima volta, un testo affascinante e coinvolgente rivela il significato delle pietre - gioiello dipinte nel Cenacolo Vinciano.



Prima di svelare i misteri celati nella celebre opera d'arte di Leonardo, l'autrice Elisabetta Sangalli prende in considerazione diversi elementi: dalle usanze degli antichi Egizi, alla tradizione ebraica; dagli scritti medioevali,alla moda in età rinascimentale.



Dipingendo gli apostoli nell'Ultima Cena con indosso una pietra preziosa relativa a un pianeta del sistema tolemaico, Leonardo svelava qualcosa di molto più grande. Il testo propone un viaggio affascinante nel mondo della gemmologia antica e del significato nascosto delle dodici pietre. L’autrice conduce il lettore attraverso un percorso inesplorato per far emergere un Leonardo inedito, un volto ancora da approfondire e studiare.