"La terra dei figli": il ritorno di Gipi è post-apocalittico

Un futuro post-apocalittico che sembra la metafora della crisi attuale. Gian Alfonso Pacinotti, in arte Gipi, torna con una striscia dalle atmosfere cupe, in cui un padre combatte una lotta quotidiana per la sopravvivenza propria e dei due giovani figli. La società non esiste più, ogni incontro rappresenta un pericolo e la storia - globale e familiare - è un grande mistero. Ecco il mondo de "La terra dei figli".