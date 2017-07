DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 wurstel

I wurstel in camicia sono degli stuzzichini facili e veloci realizzati con la pasta sfoglia e würstel di suino. Il classico dei classici: striscioline sottili di pasta sfoglia abbracciano i würstel che, già da soli, sono buoni e saporiti. Di solito preparo la versione finger food dei würstel in camicia, ovvero, li taglio in piccoli pezzetti prima di infornarli. Ma così, questi würstel in camicia sono anche molto scenografici! Non trovate?