DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 2 persone

I vol-au-vent prosciutto e formaggio sono degli sfiziosi antipasti realizzati con la pasta sfoglia e ripieni di prosciutto crudo, formaggio fresco e panna ai funghi porcini. I vol-au-vent prosciutto e formaggio sono anche un’alternativa per utilizzare la pasta sfoglia rotonda al posto della classica torta salata e, ovviamente, si possono farcire come più preferite. L’importante è che la consistenza del ripieno non sia troppo liquida, pena la perdita di fragranza della pasta, né troppo dura. Provate i vol-au-vent anche con una deliziosa crema ai porcini o con gorgonzola e noci!