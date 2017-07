DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 18 cm

Il Victoria sandwich (o Victoria sponge cake) è un dolce goloso realizzato con due dischi di soffice pasta (sponge cake) farciti con panna montata non zuccherata e confettura di fragole. Il Victoria sandwich, come dice il nome stesso, nasce in onore della regina che amava gustarlo in accompagnamento al tè delle cinque. Godurioso e irresistibile, il Victoria sandwich è un dolce molto semplice da preparare e potrete sostituire la confettura di fragole con quella di lamponi.