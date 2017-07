Uovo di selva, la ricetta stellata dello chef Gianni Tarabini

PROCEDIMENTO

Bollite le patate per 40 minuti, sbucciatele e schiacciatele con una forchetta aggiustandole di sale. Cuocete l'uovo in acqua a 65° per 25 minuti. Bollite, poi, la panna e aggiungete il Bitto a pezzetti. Lasciate riposare per un paio di minuti e frullate il tutto.