Uova strapazzate con patate e cipolline

PROCEDIMENTO

Pulite i lampascioni eliminando la sfoglia esterna. Lavateli velocemente sotto acqua corrente e asciugateli. Tagliateli in spicchi e cuoceteli in una casseruola con l’olio per circa 5 minuti con il coperchio.

