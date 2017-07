DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

La torta salata ricotta e spinaci è un piatto unico irresistibile. La ricotta, sia nell’impasto che nel ripieno, conferisce alla torta salata di ricotta una consistenza morbida e un profumo delicato. Potete scegliere altre verdure a foglia verde per il ripieno, come gli spinaci, le bietole o la scarola. Lasciate sgocciolare per bene la ricotta in modo che non rilasci troppa acqua una volta amalgamata nell’impasto della torta salata ricotta e spinaci.