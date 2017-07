DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il tonno alla pizzaiola è un secondo piatto di pesce facile e veloce. Il tonno fresco è di certo meno utilizzato di quello in scatola sott'olio, ma il suo sapore è inconfondibile e renderà il condimento perfetto anche per la pasta. Acquistate il filetto in fette spesse circa un paio di cm così che il tonno, in cottura, non si asciughi troppo.