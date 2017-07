Tartellette alla crema mou

PROCEDIMENTO

Ponete la lattina di latte condensato in un pentolino pieno d'acqua, portate a ebollizione e cuocete per 3 ore (vi consiglio di eseguire questa operazione il giorno prima, il latte condensato dovrà infatti essere completamente freddo). Preparate la pasta frolla come descritto qui. Lasciatela riposare per 30 minuti in frigo avvolta da pellicola. Preparate la crema pasticcera come descritto qui e fatela raffreddare. Stendete la pasta frolla in una sfoglia spessa mezzo cm, foderatevi degli stampi per crostatine e bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. Distribuite i legumi secchi sulla superficie per evitare che si gonfi in cottura e cuocete la base delle tartellette a 180 gradi per circa 15 minuti. Sfornatele, eliminate i legumi e farcitele con un primo strato di mou.