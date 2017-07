Lo strudel di uva fragola è un dolce autunnale facile e gustoso realizzato con una base di pasta sfoglia farcita con crema pasticcera aromatizzata al limone e chicchi di uva bianca e uva fragola. Come sapete, l’uva fragola ha un sapore molto particolare ma i suoi chicchi, piccoli e perfetti, contengono molti semi.

PROCEDIMENTO

Preparate la crema: sgusciate le uova in un tegame e sbattele insieme allo zucchero con una frusta a mano. Aggiungete la farina setacciata, mescolate ancora e incorporate anche la scorza grattugiata e il latte. Ponete sul fuoco e, mescolando continuamente, fate addensare la crema portandola alla consistenza desiderata.

Allineateli alternando i due tipi di uva. Ripiegate verso l’interno i bordi di pasta e arrotolatela come per formare un rotolo. Sigillate bene con le mani e ponete lo strudel di uva su una placca rivestita di carta forno. Spennellatelo con il tuorlo sbattuto insieme a qualche goccia d’acqua.

Infornate lo strudel di uva fragola a 200° per circa 20 minuti, fino a quando non sarà dorato e fragrante. Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.

Lo sapevate che...

Prima di utilizzare l'uva fragola vi consiglio di tagliare a metà ogni chicco per eliminare i semini interni e, ovviamente, lo stesso vale per l’uva bianca o per quella nera.