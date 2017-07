Spiedini di coniglio e patate

PROCEDIMENTO

Ricavate da ogni coscia di coniglio almeno 3 bocconcini dalla forma regolare. Tagliate i peperoni in pezzi di circa 3 cm di lato. Sbucciate le patate, tagliatele a spicchi e poi in pezzi simili ai bocconcini di coniglio. Lavate e asciugate il rosmarino. Bucate ogni pezzo prima con uno stecchino di legno, per evitare di piegare il rametto di rosmarino.