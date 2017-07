DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 40 roccocò

I roccocò sono biscotti della tradizione natalizia partenopea realizzati con un impasto speziato a base di zucchero, canditi e mandorle. Realizzati solitamente nella classica forma a ciambella, i roccocò si possono preparare anche in altre forme e sono un’alternativa golosa per concludere in dolcezza la tavola delle feste! Dopo averli sfornati, lasciateli raffreddare completamente affinché la consistenza diventi molto dura e l’aroma delle spezie si diffonda in modo uniforme e delicato.