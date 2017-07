Risotto al nero e crudo di seppie

PROCEDIMENTO

Iniziate preparando uno sciroppo con 100 gr. di acqua e 100 gr di zucchero: dopo aver pelato i peperoni rossi, immergeteli e lasciateli in infusione fino a che il tutto non sarà freddo. Scolate i peperoni, portate a bollore lo sciroppo e rimettete i peperoni nello sciroppo: lasciare nuovamente raffreddare e ripetere la stessa operazione altre due volte.



Frullate i peperoni canditi, stendeteli su un foglio di carta oleata e infornateli a 90° fino a ottenere una cialda secca. Una volta raffreddatela, frullatela rendendola polvere e conservatela in una scatola ermetica in assenza di umidità.



Pulite le seppie e marinatele con olio di oliva, basilico e uno spicchio di aglio. Dopo di che siete pronti per preparare il risotto: a metà cottura aggiungete il nero di seppia; mantecate con olio extravergine di oliva, olio al peperoncino e basilico alla julienne. Tagliate le seppie a quadretti piccoli e conditele con olio e sale. Siete pronti per impiattare il risotto: posizionare una quenelle di seppia e spolverizzare con la polvere di peperone candito.