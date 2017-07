DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il risotto ai fiori di zucca e speck è un primo piatto estivo realizzato con riso Carnaroli impreziosito da fiori di zucca, speck e provola a cubetti. L’abbinamento dei fiori di zucca con questi ingredienti non è una novità e, il più delle volte, l’ho incontrato come condimento per pizze e torte salate. Questo risotto, vi sorprenderà!