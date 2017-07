I ravioli dolci al forno sono dei dolcetti golosi a base di una leggera pasta frolla e farciti con marmellata e nocciole tritate. Quel pomeriggio non avrei dovuto preparare niente, ma pioveva, faceva freddo, e il mio forno piangeva! Ho impastato velocemente la pasta frolla e li ho infornati, rendendo partecipi tutti i miei amici virtuali! Il risultato è stato ottimo, una pasta che si scioglie in bocca e un ripieno che è ancora meglio…A grande richiesta, ecco la ricetta dei ravioli dolci!

per 6 persone

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla impastando la farina con lo zucchero e il sale, aggiungete il burro a pezzetti, l’uovo e il tuorlo. Impastate fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per circa mezz’ora.

In una ciotola amalgamate la marmellata con le nocciole spezzettate grossolanamente e farcite ogni disco con un cucchiaino di ripieno. Richiudete i ravioli dolci al forno su sé stessi come per formare una mezzaluna e sigillate bene i bordi con i rebbi di una forchetta.