Ravioli di carne e prosciutto

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana su un piano di lavoro, unite il sale, 3 uova e cominciate a impastare. Aggiungete l'acqua per rendere l'impasto più lavorabile. Impastate fino ad ottenere una palla omogenea e durissima. Lasciate riposare coperta da una pellicola per circa mezz'ora.

Nel frattempo, preparate il ripieno dei ravioli. Soffriggete la carne in una noce di burro fino a quando non rilasci il suo liquido. Tagliate il prosciutto in pezzetti piccoli. Frullate la carne, il prosciutto, l'uovo e il parmigiano fino ad ottenere un ripieno scuro e consistente.

Dividete la pasta in pezzi, stendeteli uno ad uno nella macchina per pasta fresca arrivando ad uno spessore di circa 1 mm. Rivestite con la sfoglia ottenuta uno stampo per ravioli, facendola aderire bene ai bordi. Posizionate una pallina di ripieno in ogni quadrato e richiudete sovrapponendo la restante sfoglia.