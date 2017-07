polpettone di melanzane

PROCEDIMENTO

Soffriggete dolcemente nell'olio la cipolla affettata finemente, quando sarà imbiondita aggiungete il concentrato stemperato in un bicchiere di acqua calda. Fatelo restringere a fuoco medio. Nel frattempo, lavate le melanzane, mondatele e tagliatele in fette spesse un cm.

Lessate le melanzane in acqua bollente per una decina di minuti. Scolatele e aggiungetele al condimento in cottura. Regolate di sale e cuocete per 15 minuti fino a quando non saranno tenere. Profumate con il prezzemolo e aggiungete tanto pangrattato quanto basta a ottenere un composto morbido ma consistente e asciutto.