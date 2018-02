Polpette di scarola: verde bontà

PROCEDIMENTO

Eliminate le foglie più esterne della scarola e il torsolo finale del cespo. Lavatela accuratamente più volte in acqua fredda, quindi lessatela in acqua bollente per 7-8 minuti.

Lo sapevate che...

La scarola è una delle verdure a foglia verde più versatili in cucina. Potete utilizzarla per gustosi ripieni, come contorno saporito o anche come condimento per la pasta.