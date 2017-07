Pizzette al latte e prugne secche

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 14 pizzette

Le pizzette al latte sono dei piccoli panini lievitati realizzati con un impasto a base di latte arricchito e profumato dalle prugne secche e dal rosmarino. Perfette per uno spuntino veloce o anche per un buffet, le pizzette al latte si possono mangiare semplici o accompagnate dai vostri salumi e formaggi preferiti! Conservate le pizzette al latte in un sacchetto chiuso ermeticamente, così potrete conservarle per diversi giorni.