Pizza con fontina, patate e peperoni

PROCEDIMENTO

Trasferite il panetto in una ciotola capiente ben infarinata e lasciate lievitare in un luogo tiepido fino al raddoppio del volume (circa un’ora). Nel frattempo, versate qualche cucchiaio di olio in una casseruola, cuocetevi i peperoni per qualche minuto e aggiungete quindi anche le patate sbucciate e tagliate in pezzi non troppo piccoli. Regolate di sale, cuocete a fuoco vivo e con il coperchio per 10 minuti mescolando di tanto in tanto.