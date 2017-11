Pennette al pesto, patate e fagiolini

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione abbondante acqua salata, tuffatevi i fagiolini e le patate e quando ricomincerà a bollire versatevi anche la pasta. Cuocete la pasta per il tempo necessario, scolatela al dente lasciandola in poca acqua di cottura. Amalgamate velocemente le pennette con il pesto, fino a ottenere un condimento cremoso e omogeneo.

Lo sapevate che...

Ricordate di lasciare le pennette in poca acqua di cottura per fare in modo che il pesto si amalgami in modo uniforme.