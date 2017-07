DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 25 patate duchesse

Le patate duchesse sono un contorno di origine francese, gustosissimo e scenografico, realizzato con patate schiacciate condite con burro, uova e parmigiano cotte in forno con la forma di stella. Le patate, si sa, si cucinano in mille modi e ogni modo ha un suo fascino che le rende irresistibili! Le patate duchesse, per esempio, oltre ad essere buone sono anche molto belle e si servono spesso come sfizioso contorno di secondi di carne o di pesce. I bambini, poi, ci vanno matti! Non abbiate paura o esitazione nella creazione dei ciuffetti con la sac à poche…anzi! Più decisi saranno i movimenti, più le patate saranno regolari