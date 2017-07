La pastiera salata è una gustosa variante della tradizionale pastiera dolce realizzata con una base di pasta brisée e un ripieno di ricotta, grano, uova, formaggi e salumi. Sembra dolce, ma è salata! Rustica e irresistibile, con un guscio croccante che racchiude un ripieno che piace proprio a tutti :) Io ho provato anche a realizzare una versione vegetariana della pastiera salata e ho sostituito il prosciutto cotto con verdure a cubetti saltate in padella!

PROCEDIMENTO

Mescolate la ricotta in una terrina insieme al grano, alle uova (verificate la consistenza che deve essere fluida), il parmigiano e i cubetti di cotto e formaggio. Mescolate il tutto per amalgamare bene gli ingredienti. Ungete una teglia per pastiera di 20 cm, foderatela con la pasta brisée facendola aderire bene sui bordi.