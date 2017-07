DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI un rettangolo 35x45

La pasta biscotto al cacao è un impasto di base molto utilizzato in pasticceria per realizzare rotoli e girelle farciti. L'impasto è a base di cacao e uova montate a neve, deve essere cotto in forno in forma rettangolare per poi essere avvolto in un canovaccio umido che lo renda elastico! Voi come lo farcireste?