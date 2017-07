La pasta al pesto di pomodori secchi è un primo piatto semplice e saporito realizzato con pasta al peperoncino e pesto di olive e pomodori secchi. La pasta che ho utilizzato io è secca ma, se avete tempo, potete realizzarla in casa aggiungendo il peperoncino per il 3 per cento della quantità di farina. La pasta al peperoncino è un primo piatto di San Valentino perfetto ma soprattutto veloce visto che il condimento si prepara durante i 10 minuti di cottura della pasta stessa!

PROCEDIMENTO

Tritate nel mixer le olive e i pomodori secchi, poneteli in una padella con l’olio, l’aglio in polvere, il prezzemolo tritato e, se preferite, un pizzico di peperoncino in polvere. Fate insaporire per qualche minuto e salate a piacere, nel frattempo lessate la pasta al peperoncino in abbondante acqua salata e scolateli al dente lasciando da parte poca acqua di cottura.