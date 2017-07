La pasta ai fiori di zucca e panna è un primo piatto estivo e veloce realizzato con pasta corta rigata e un condimento di fiori di zucca, panna da cucina e pancetta. Potrete realizzare questo condimento anche durante la cottura della pasta, tanto è veloce! Vi consiglio di cuocere pochissimo i fiori affinché rimangano colorati e consistenti e, mi raccomando, utilizzate sempre l’acqua di cottura per rendere il condimento alla panna più fluido.

per 4 persone

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione abbondante acqua salata. Nel frattempo, soffriggete la cipolla tritata e la pancetta a cubetti nel burro per qualche istante. Aggiungete i fiori di zucca lavati, privati del pistillo e tagliati a metà e cuoceteli a fuoco medio per uno o due minuti fino a quando non saranno leggermente appassiti. Aggiungete quindi la panna,