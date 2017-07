DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI parrozzo di 22 cm

Il parrozzo è un dolce tipico della tradizione natalizia dell'Abruzzo realizzato con un impasto a base di semolino e mandorle, una copertura di cioccolato e la caratteristica forma semisferica. Un dolce goloso e instacabile, questo è il parrozzo, un trionfo di bontà in uno scrigno giallo e profumato che può essere mangiato in qualunque occasione! In Abruzzo si prepara tradizionalmente durante le feste di Natale, ma non è raro trovarlo durante tutto l'anno. Il parrozzo si aromatizza con amaretto o mandorle amare, a voi la scelta!