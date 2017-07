Pappardelle al ragù di cinghiale

PROCEDIMENTO

Lavate, asciugate e tagliate le verdure e gli odori in pezzi grossi. Raccoglietele in una terrina capiente insieme al cinghiale tagliato a cubetti, aggiungete il vino fino a ricoprirli del tutto. Lasciate marinare il cinghiale in frigorifero per tutta la notte. Trascorso questo tempo, scolate la carne, tenete da parte le verdure e filtrate il vino. Tritate le verdure al coltello, quindi soffriggetele nell'olio in una casseruola per farle appassire dolcemente. Unite a questo punto la polpa di cinghiale che avrete sciacquato bene e tamponato con carta da cucina.