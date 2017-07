9 dicembre 2012 18:31 Panettone

Il panettone è il dolce di Natale per antonomasia. Di origini lombarde e con varianti piemontesi e venete, il panettone è un dolce lievitato arricchito da uvetta e canditi, immancabile sulla tavola delle feste di tutti gli italiani! Come vi dicevo anche per il pandoro (trovate qui la ricetta passo per passo), preparare il panettone in casa è stato molto soddisfacente e ha richiesto molte prove, qualche notte insonne e una buona planetaria :) I molti passaggi e i numerosi ingredienti vi faranno sembrare questa ricetta molto complessa ma vi assicuro che con un po' di attenzione e molto tempo a disposizione riuscirete a portare in tavola il panettone di Natale fatto con le vostre mani.

INGREDIENTI Per il primo impasto (sera) lievito madre 75 g

zucchero semolato 55 g

farina manitoba 180 g

latte intero a temperatura ambiente 85 g

tuorli d'uovo a temperatura ambiente 2

burro a temperatura ambiente 45 g Per il secondo impasto (mattina dopo) la massa del primo impasto

farina manitoba 100 g

zucchero semolato 25 g

uvetta 110 g

arancia candita a cubetti 45 g

cedro candito a cubetti 45 g

sale 4 g

tuorli d'uovo a temperatura ambiente 2

burro a temperatura ambiente 45 g

acqua gassata a temperatura ambiente 25 g

miele d'acacia 10 g

i semi di una bacca di vaniglia

PROCEDIMENTO

Sbattete le uova insieme allo zucchero, aggiungete il latte a filo e il lievito madre a pezzetti.

Continuate aggiungendo la farina setacciata e impastate per circa 10 minuti. Incorporate anche il burro morbido a fiocchetti e continuate a impastare con il gancio per altri 10 minuti.

Trasferite il tutto in una grande ciotola unta, fate lievitare a circa 30 gradi per 10-12 ore (l’impasto dovrà triplicare). Il mattino seguente ammollate l’uvetta in acqua fredda per 10 minuti, strizzatela e asciugatela con un canovaccio pulito. Sbattete i tuorli con lo zucchero,

aggiungete il miele, i semi di vaniglia e alla fine il sale. Incorporate con il gancio la farina setacciata.

Unite quindi la massa del primo impasto e impastate bene sempre a velocità 1. Aggiungete il burro morbido a fiocchetti poco per volta. Unite quindi l’uvetta

e i canditi. Fate riposare la massa ottenuta (del peso di circa 850 g) in un luogo tiepido a circa 30 gradi per 30 minuti.

Ungete leggermente con il burro un piano di lavoro, trasferitevi l’impasto e ruotatelo fra le mani unte di burro senza staccarle dal piano per dargli una forma circolare regolare. Trasferite quindi il panetto al centro del pirottino di carta e fatelo lievitare, coperto da una canovaccio, sempre a 30 gradi. Proseguite il resto della lievitazione a temperatura ambiente fino a quando l’impasto non avrà raggiunto il bordo dello stampo di carta (durante l’ultima ora lasciate il panettone all’aperto per far formare una leggera crosta). Incidete a croce la superficie del panettone con una lametta o un coltellino affilatissimo, cercando di andare troppo in profondità.

Allargate leggermente verso l’esterno gli angoli e ponete al centro una noce di burro. Cuocete il panettone di Natale in forno preriscaldato a 200° per circa 15 minuti e proseguite il resto della cottura a 180° per circa 45-50 minuti. Verificate la cottura con uno spiedino. Quando il panettone sarà cotto, sfornatelo e infilate alla base un ferro da calza che vi consentirà di lasciarlo capovolto (magari sospeso fra due sedie) fino a quando non sarà completamente freddo.

Ponete il panettone di Natale in un sacchetto di plastica per conservarlo bene e a lungo.