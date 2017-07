Pane nero ai semi di lino di Csaba Dalla Zorza

PROCEDIMENTO

Mescolate le farine e il sale in una ciotola grande.

Sciogliete il lievito in 300 ml di acqua tiepida, mescolando bene.

Versate l’acqua con il lievito al centro della ciotola e impastate molto bene, per circa 10 minuti, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua solo se necessario. Dovete ottenere una palla liscia e omogenea.



Mettetela nella ciotola, coprite con un panno bagnato e lasciate lievitare per 2 ore in un luogo riparato, possibilmente tiepido; accendete il forno a 210°C.

Sgonfiate l’impasto lavorandolo brevemente sul piano da lavoro, poi dategli la forma di una pagnotta, posizionatela su una teglia da forno, incidetelo a croce sulla superficie e infornate.



Lasciate cuocere 35 minuti. Togliete dal forno e fate riposare mezz’ora su una griglia prima di tagliarlo.