orzotto ai carciofi

PROCEDIMENTO

Lessate i carciofi in acqua bollente per circa 10 minuti. Scolateli, tagliateli a fettine e saltateli nell'olio in cui avrete soffritto l'aglio per qualche istante. Aggiungete l'orzo e fatelo tostare per qualche istante. Sfumte quindi con il vino bianco e quando sarà evaporato portate l'orzo a cottura aggiungendo man mano il brodo bollente.