DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 25'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 tortine

I muffin alle mele senza burro sono dei dolcetti golosi e velocissimi preparati con un impasto a base di yogurt e mele cotte nel limoncello. Soffici e delicati, i muffin alle mele senza burro si preparano in un attimo, l’impasto è già pronto durante la cottura delle mele! Se utilizzate gli stampi per muffin in silicone, ricordate che non c’è bisogno di imburrare!