DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

Le tortine di riso e uvetta sono dei pasticcini realizzati con ingredienti semplici come il latte, lo zucchero, il pangrattato e, ovviamente, riso e uvetta passa. Possono sembrare molto dolci ma, in realtà, lo sono quanto basta visto che la quantità di zucchero presente nella ricetta è minima. Utilizzate un tipo di riso che non abbia grani duri e lasciatelo cuocere molto in modo che le tortine di riso, al momento di toglierli dagli stampini, non si sbriciolino.