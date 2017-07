Mozzarella in carrozza con acciughe

La mozzarella in carrozza con le acciughe è un gustoso piatto unico tipico della cucina romana preparato con sandwich di mozzarella e acciughe e impanati e poi fritti. Variante gustosa della tradizionale ricetta della mozzarella in carrozza, quella con le acciughe può essere profumata con qualche ago di rosmarino e preparata con il pancarré o con il pane semplice. Che bontà!

PROCEDIMENTO

Se utilizzate le fette di uno sfilatino o di una baguette non c’è bisogno di tagliare via la crosta. In caso contrario, eliminate la crosta con un coltello dando a tutte le fette la stessa forma. Disponete su 8 delle 16 fette una fetta di mozzarella ben sgocciolata, un acciuga sgocciolata e qualche ago di rosmarino. Richiudete con un’altra fetta esercitando una leggera pressione per compattare il tutto.