Millefoglie di pane carasau con sedano e bottarga di muggine

PROCEDIMENTO

Preparare un soffritto con lo scalogno tritato e un goccio di olio extravergine d'oliva. Pulire il sedano dai filamenti, tagliarlo a tocchetti e scottarlo in acqua bollente per 10 minuti. Pulire i carciofi e tagliarli con il food processor e fare la stessa operazione con il resto del sedano.

Mettere le verdure così tagliate in un contenitore con acqua fredda e limone, per evitare che si anneriscano. Far insaporire per pochi minuti il sedano lessato con lo scalogno e poi frullare il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Far raffreddare aggiustando di sale e pepe.