Il magatello in salsa vegetale è un secondo piatto di carne semplice e dietetico, realizzato con il magatello bollito e condito con una salsina di verdure. Il magatello, o girello, è un muscolo magro del vitello, ideale per gustosi bolliti o arrosti. La salsa vegetale è a base di carote, cipolla, sedano, olio, sale, acqua e vino bianco. Potete scegliere la consistenza che più vi piace, ricordando che se volete riscaldare il magatello in forno la salsina dovrà essere più acquosa e fluida!