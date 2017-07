Gli involtini di zucchine sono un antipasto sfizioso e scenografico realizzato con fettine di zucchine grigliate farcite con uova, tonno, prezzemolo e parmigiano. Gustosi e facilissimi da preparare, gli involtini di zucchine si cuociono in forno, sono leggeri e adatti a tutti. Potete prepararli in anticipo e cuocerli poco prima di servirli.

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate le zucchine. Mondatele e tagliatene 3 in fettine spesse qualche 3-4 mm, riducete invece la quarta a cubetti. Grigliate le fette, saltate i cubetti in padella con un filo d'olio e un pizzico di sale.

Raccogliete le zucchine fritte ormai fredde in una terrina, schiacciatele con una forchetta insieme al tonno sgocciolato. Aggiungete l'uovo, il parmigiano e il pangrattato. Regolate di sale e pepe.

Profumate con il prezzemolo o la menta tritati. Farcite ogni fetta grigliata con un pochino di ripieno, quindi arrotolatela per formare l'involtino. Distribuite gli involtini di zucchine in piedi, in una pirofila leggermente unta, e cospargeteli con poco pangrattato.