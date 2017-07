DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 involtini

Gli involtini di verza vegetariani sono un secondo piatto gustoso realizzato con foglie di verza appena scottate e farcite con melanzane, provolone dolce e pomodori secchi. Il giorno in cui ho preparato questa ricetta ero sommersa di verdure fresche: la verza che vedete in foto mi guardava minacciosa e non potevo certo utilizzarla tutta per preparare gli involtini, la scarola doveva essere scottata in acqua bollente e congelata, i pomodori erano ormai maturi e le zucchine aspettavano solo di essere grigliate. Aiuto! Come se non bastasse, le melanzane erano sole solette in frigorifero e proprio non riuscivo a cucinarle in tutto quel trambusto. Ho pensato: …e se le mettessi negli involtini di verza? Basta con questi involtini ripieni di patate o di carne, oggi faccio gli involtini di verza vegetariani! Non mi sono mai pentita.