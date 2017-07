I dolci di Alice: torta meringata al cioccolato

Questa meravigliosa torta meringata al cioccolato è veloce da preparare e vi farà fare una splendida figura con i vostri ospiti! La base di meringa è croccante sui bordi e morbida al centro e la crema si scioglie in bocca. Si può preparare in anticipo e si conserva un paio di giorni in frigorifero. Potete sostituire il rum con il liquore che preferite o sostituirlo con del latte se non gradite l’alcool.

PROCEDIMENTO

Per la crema: sciogliete il cioccolato a microonde o a bagnomaria insieme al miele e al rum e lasciate raffreddare per 5 minuti. Montate la panna a neve non troppo ferma . Aggiungete qualche cucchiaiata di panna al cioccolato fuso per ammorbidire il composto, dopodichè versate il cioccolato nella panna e mescolate dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Versate la crema sopra la base di meringa, livellate bene e fare raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire cospargete la superficie della torta con del cacao in polvere.