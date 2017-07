I Dolci di Alice: mousse allo yogurt con sciroppo al melograno

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo i fogli di gelatina nel latte per una decina di minuti. Nel frattempo versate lo zucchero nella panna e montate con le fruste elettriche a neve non troppo ferma. Una volta che si sarà ammorbidita sciogliete la gelatina a microonde o a bagnomaria. Mescolate attentamente per non lasciare grumi. Aggiungete la gelatina allo yogurt amalgamando bene il tutto.

Unite lo yogurt alla panna mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Distribuite la mousse nelle coppette e livellate la superficie. Fate raffreddare per almeno un paio d’ore in frigorifero. Per lo sciroppo di melograno: in un pentolino versate i succo di melograno e il miele e cuocete a fuoco basso finchè non si sarà ristretto della metà. Fate raffreddare completamente. Prima di servire cospargete la superficie delle coppette con lo sciroppo e decorate con i chicchi di melograno.