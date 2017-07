14 luglio 2017 07:00 I Dolci di Alice: mousse alle pesche

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 porzioni Questa mousse alle pesche è perfetta per concludere in dolcezza una cena tra amici. Si può preparare in anticipo e non vi farà accendere il forno! Potete sostituire le pesche con le albicocche se le preferite.

INGREDIENTI pesche gialle 2

panna fresca 250 ml

zucchero 50 gr

gelatina 2 fogli

mezzo limone succo

PROCEDIMENTO

In una ciotola mettete il succo del limone, 3 cucchiai di acqua e i fogli di gelatina e fate sciogliere a bassa potenza per un minuto in microonde. Frullate le pesche tagliate a pezzetti con un mixer ad immersione. Aggiungete la gelatina sciolta e continuate a frullare.

In una ciotola versate la panna ben fredda e lo zucchero. Montate con le fruste elettriche per un paio di minuti fino averla semimontata. Aggiungete poco alla volta le pesche frullate mescolando dal basso verso l’alto per non smontare la panna.

Quando sarà tutto amalgamato versate la mousse nelle coppette e scuotetele per livellare la superficie. Mettete in frigorifero a raffreddare per almeno 4 ore. Prima di servire decorate con delle fettine di pesca.