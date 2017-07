I dolci di Alice: budino menta e cioccolato

Questo budino alla menta , dal gusto particolare e dalla consistenza vellutata , è ideale per stupire i vostri ospiti dopo una cena di fine estate. Può essere comodamente preparato in anticipo e guarnito all’ultimo momento con la salsa a temperatura ambiente. La salsa al cioccolato fondente crea un piacevole accostamento di sapori, ideale anche per i palati più raffinati.

PROCEDIMENTO

In una pentola unite burro e zucchero: scaldatelo a fuoco dolce fino a che il tutto non sarà completamente sciolto. Togliete dal fuoco e unite poco per volta la farina che avrete setacciato, mescolando bene per non avere grumi. Aggiungete lo sciroppo di menta e, per ultimo, unite il latte che avrete precedentemente riscaldato.