I dolci di Alice: budino al limone

Se volete realizzare un dessert diverso dal solito questo budino al limone fa al caso vostro. Il budino risulta molto leggero, con una consistenza molto ariosa, grazie agli albumi montati. Posizionate lo stampo nella parte bassa del forno, per farlo cuocere omogeneamente. Prima di sfornare fate la prova stecchino per controllare la cottura.

PROCEDIMENTO

Rompete le uova e separate i tuorli dagli albumi. Montate gli albumi con le fruste elettriche per averli a neve ferma. Sbattete i tuorli con lo zucchero e la scorza grattugiata dei limoni fino ad avere un composto spumoso color giallo pallido. Unite il succo di limone poco alla volta continuando a mescolare. Amalgamate i tuorli montati negli albumi mescolando dal basso verso l’alto per non smontare il composto.