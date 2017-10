I Dolci di Alice: bocconcini di pera, gorgonzola e prosciutto

I bocconcini di pera, gorgonzola e prosciutto sono perfetti per iniziare una cena con uno stuzzichino particolare e saporito. Gli spicchi di pera sono stati bagnati nel limone per non farli annerire, ma se volete mangiarli subito potete omettere questo passaggio.

PROCEDIMENTO

Lavate la pera, tagliatela in quarti e privatela del torsolo. Tagliate per il lungo ogni quarto per ottenere 16 fettine. Spremete il succo del limone sopra le fettine di pera e mescolate per ricoprirle completamente di succo. Disponete ogni fetta sopra un foglio di carta assorbente per togliere l’eccesso di succo di limone.