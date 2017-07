I dolci di Alice: biscotti alle mandorle e arancia

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

Che bello poter iniziare la giornata con dei biscotti fatti in casa! Questi sono tra i miei preferiti, con ingredienti sani ed energetici, come mandorle, uova, burro e arancia. La farina di mandorle la potete trovare nei supermercati più forniti o la potete ottenere voi stessi tritando finemente le mandorle. Ricordatevi che per avere dei frollini friabili non dovrete lavorare troppo l’impasto una volta che avrete aggiunto le farine. Se non avete i tagliabiscotti potete usare il bordo di un bicchiere o tagliare dei quadrati con un coltellino affilato.