Gnocchi alla romana

PROCEDIMENTO

Portate il latte quasi all’ebollizione in una pentola insieme a 60 g di burro e un pizzico di sale. Quando starà per bollire togliete dal fuoco e versate il semolino a pioggia mescolando velocemente con una frusta a mano per evitare la formazione dei grumi. Continuate a mescolare per qualche minuto fino a quando il semolino non avrà raggiunto una consistenza soda. Togliete dal fuoco e mantecate con un cucchiaio di parmigiano grattugiato. Trasferite il semolino su un piano o su un vassoio leggermente unto di burro, livellatelo fino a ottenere uno strato spesso circa 1 cm.