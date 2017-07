Girelle di piadina

Lesono degli stuzzichini salati veloci e scenografici preparati con robiola, 'nduja e zucchine grigliate. Se avete abbastanza tempo potete preparare la piadina fatta in casa come descritto nella mia ricetta qui , in alternativa andrà benissimo anche quella confezionata. Il sapore intenso e piccante del celebre salume calabrese si sposa perfettamente con la dolcezza delle zucchine e del formaggio, provare per credere!