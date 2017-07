Gelato al limone e basilico con biscottino ai pinoli

PROCEDIMENTO

Iniziate con il gelato: per prima cosa realizzate uno sciroppo con acqua e zucchero. Poi tritate le foglie di basilico e una volta che lo sciroppo inizia a bollire le aggiungete e le lasciate in infusione per almeno 2-3 ore. Una volta che lo sciroppo sarà freddo filtratelo in modo da eliminare i pezzetti di basilico e aggiungere la panna fresca.